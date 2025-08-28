Жительница Рязани заявила, что «по дурости» отправила видео украинской разведке

28 августа 2025, 10:50

Фото: iStock/fotoember

В Рязани женщина «по дурости» отправила видео с российской военной техникой украинской разведке. Об этом заявила сама осужденная в опубликованном материале ФСБ РФ.





Ведомство выпустило видео, в котором приговоренная к пяти годам колонии местная жительница объясняет, почему прислала сотруднику военной разведки Украины информацию, которая могла нанести ущерб ВС РФ. Как отметила женщина, она не знала, что сделала, и признала свою ошибку.





«Я поддерживала контакт со Славой. Как потом выяснилось, он - разведка Украины... Я, конечно, сделала ошибку, что вообще вошла с ними в контакт. Сняла видео, на которое попала военная техника, машины, и по какой-то дурости отправила военным службам Украины. Конечно, я сделала глупость, за что теперь буду отвечать», — заявила осужденная.