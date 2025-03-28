Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Россияне смогут поддержать представителя Подмосковья на вокальном конкурсе

Россияне смогут поддержать представителя Подмосковья на вокальном конкурсе

Фото: пресс-служба вокального конкурса «Звезда»

Фото: пресс-служба вокального конкурса «Звезда»

Оригинал
Денис Примак из городского округа Щёлково представит Московскую область на Международном вокальном конкурсе «Звезда-2025». Его премьера состоится 5 апреля на телеканале «Звезда», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Денису 18 лет. Он из семьи потомственных военных, но выбрал музыкальную карьеру, с детства пел военные песни. В девять лет начал заниматься в вокальной студии. Окончил музыкальную школу по классу саксофона, играет на гитаре. Сейчас учится в Гнесинском училище и активно выступает. Занимается английским языком и любит путешествовать», – рассказали в ведомстве.
Там призвали поддержать Дениса на вокальном конкурсе и проголосовать за него на сайте.

Особенность телепроекта «Звезда» – возможность для всех регионов России показать свой творческий потенциал. В этом году в конкурсе участвуют 92 представителя 89 субъектов Федерации и трёх стран.
«Оценивать выступления участников будут Роман Емельянов, Зара, Дмитрий Колдун и Юлия Савичева. Председателем жюри станет Виктор Дробыш. Вести проект и подбадривать участников продолжит Оскар Кучера», – отметили в министерстве.
В конце каждого из восьми отборочных выпусков одного из финалистов конкурса будут определять профессиональные члены жюри. А ещё участником финала станет тот, за кого зрители телеканала отдадут наибольшее число голосов. Голосование будет проходить на сайте.

Читайте также:

В библиотеках Московской области состоится акция «Космическое Подмосковье»

Коломенский проект «Канительные дела» выиграл конкурс «Креативный музей»

На фестиваль «Рузский софит» соберутся 19 любительских коллективов
#культура
#искусство
#конкурс
#телевидение
#музыка
#вокал
#голосование
#подмосковье
#московская область
#щёлково
Жителей и гостей Подмосковья призвали не нарушать закон в сезон шашлыков
28 марта 2025, 20:55

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Московской области на фоне наступающего потепления приближается сезон шашлыков. Однако как раз сейчас не стоит забывать о законе, предупредили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона. Мангал, поставленный не в том месте, может стать причиной штрафа.
«За нарушение Правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и уголовная ответственность. Для физлиц это штрафы до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс. рублей; для юрлиц – до 2 млн рублей. Помимо этого, возможно лишение свободы на срок до 10 лет», – уточнили в ведомстве.
В региональном Комлесхозе добавили, что в случае обнаружения возгорания, нужно сразу же сообщить о нём по телефонному номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб на территории России 112.

Читайте также:

Губернатор перенёс сроки весенней охоты в Московской области

Глава Комлесхоза Агулов доложил о готовности Подмосковья к пожароопасному сезону

Под Дмитровом из-за пала сухой травы пришлось тушить природный пожар
#пожар
#пожарная безопасность
#пожары
#лес
#лесные пожары
#природа
#природные пожары
#подмосковье
#московская область
#комлесхоз мо
#штрафы
#уголовное дело
#шашлыки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный пансионат занял первое место на Всероссийском конкурсе
28 марта 2025, 20:41

Т. Голикова и Г. Исхакова (Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО)

Пансионат «Ногинский» стал победителем Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
Конкурс проводится ежегодно с 2000-го и собирает свыше тысячи участников. Заявки в различных номинациях подают организации со всей России. Награждение победителей состоялось в Доме правительства России.
«Пансионат вошёл в число лучших в стране и занял первое место в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы. Зампредседателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова вручила награду директору пансионата Гульфие Исхаковой», – рассказали в министерстве.
По данным Минсоцразвития региона, пансионат «Ногинский» помогает пожилым людям, престарелым и инвалидам. Там работают около 20 врачей различных специализаций, а также 70 сертифицированных помощников по уходу.

Каждый год помощь в пансионате получают более 500 жителей Подмосковья.

Читайте также:

Индексация социальной пенсии коснётся более 120 тыс. жителей Подмосковья

В Подмосковье чат-бот по соцподдержке помог жителям уже 1,5 млн раз

Ветеранам Московской области выплатят от 40 до 70 тыс. рублей ко Дню Победы
#минсоцразвития мо
#здравоохранение
#здоровье
#реабилитация
#подмосковье
#московская область
#ногинск
#конкурс
#татьяна голикова
#правительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раменские врачи избавили малыша от редкого паразита, привезённого из Египта
28 марта 2025, 20:29

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Раменской больницы спасли малыша с редким паразитарным заболеванием после отдыха в Египте. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В стационар в тяжёлом состоянии поступил пятилетний мальчик с высокой температурой, слабостью, болью в животе и высыпаниями на коже. Как рассказала мама, семья отдыхала в Египте. Первичное обследование указывало на аппендицит, но затем в животе ребёнка обнаружили гнойный выпот, отёчность подвздошной кишки и воспаление аппендикса.
«Мы удалили аппендикс и провели гистологический анализ. Результат нас очень удивил. В его просвете обнаружили анкилостому – редкий вид глистов. В организм они попадают во время заглатывания или через кожу. Этот вид круглых червей поражает пищеварительную систему и лёгкие. При отсутствии лечения всё может закончится летальным исходом», – пояснил заведующий детским хирургическим отделением Раменской больницы Владимир Хабалов.
Малыш провел в клинике 12 дней, в том числе несколько – в реанимации. После лечения он вновь стал активным, обрёл аппетит. В контрольных анализах анкилостомы найдены не были.

Сейчас ребёнок выписан домой под амбулаторное наблюдение.

Читайте также:

Помощь в строящейся в Балашихе областной больнице получат около 1,3 млн человек

В подмосковных больницах в этом году запустили 26 единиц тяжёлого оборудования

В Долгопрудном родился младенец-богатырь весом более 5 кг
#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#раменское
#ребёнок
#врачи
#лечение
#подмосковье
#московская область
#больница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор перенёс сроки весенней охоты в Московской области
28 марта 2025, 20:13

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Подмосковье изменили сроки весенней охоты на боровую и водоплавающую дичь. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.
Охотиться на птицу можно в южной части Подмосковья с первой субботы апреля в течение 10 календарных дней; в северной части – со второй субботы апреля 10 календарных дней.
«В эти сроки разрешено охотиться на селезней из укрытия с подсадной уткой, чучелами или манком. Также допускается охота на гусей и казарок из укрытия с чучелами, профилями, манными гусями или манком. На самцов глухарей на току можно охотиться с подхода, на токующих самцов тетеревов – из укрытия, а на вальдшнепов – на вечерней тяге», – пояснили в Комлесхозе.
В ведомстве напомнили, что охота с нарушениями установленного срока, способа, с применением недопустимых орудий является административным правонарушением. За это предусмотрено лишение права на охоту сроком от года до двух лет.

Читайте также:

Глава Комлесхоза Агулов доложил о готовности Подмосковья к пожароопасному сезону

Под Дмитровом из-за пала сухой травы пришлось тушить природный пожар

Найден предполагаемый виновник лесного пожара под Люберцами
#подмосковье
#московская область
#охота
#охотники
#птица
#птицы
#природа
#лес
#комлесхоз мо
#губернатор
#андрей воробьёв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Дубне ко Дню Победы отреставрируют мемориал «Братские могилы»
28 марта 2025, 19:46

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне в преддверии Дна Победы стартовали работы по реставрации мемориала «Братские могилы». Это место чтят дубненцы всех возрастов, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
По официальным данным, на территории этого комплекса похоронены 108 бойцов и командиров 30-й армии, которые участвовали в сражениях за Москву. Их имена увековечены на памятных плитах. Рядом, на стене памяти, – имена дубненцев, не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной войны.

Сейчас на площадке, где горожане ежегодно встречаются в День Победы, развернулись ремонтные работы. Решение было принято еще в ноябре прошлого года. В феврале выделены средства. В марте завершились конкурсные процедуры, и теперь подрядчик вышел на объект.
«Подрядчик с нами постоянно на связи. Он понимает, какой это важный объект для каждого жителя. Сейчас здесь уже вывозят разобранную брусчатку. До 30 апреля у мемориала проведём все ремонтные работы: обновим плитку, отремонтируем барельеф, звезду, надписи на мемориальных плитах», – поделился планами глава Дубны Максим Тихомиров.
За объект взялся подрядчик, которого в Дубне уже знают. Эта организация качественно и в срок провела работы в сквере Жолио-Кюри.

Сейчас демонтаж на месте работ по реставрации мемориала подходит к концу. Лучи звезды уже отреставрированы и скоро вернутся на место. Ко Дню Победы мемориальный комплекс приведут в порядок.


Читайте также:

На выездной администрации в Дубне обсудили проекты в микрорайоне Большой Волги

В Дубне оздоровят яблони исторической аллеи на набережной Волги

Дубна полностью подготовилась к возможным паводкам
#максим тихомиров
#дубна
#памятник
#мемориал
#день победы
#реставрация
#подмосковье
#московская область
#великая отечественная война
Следите за нашими новостями
в удобном формате