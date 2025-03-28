Россияне смогут поддержать представителя Подмосковья на вокальном конкурсе

Фото: пресс-служба вокального конкурса «Звезда»
Денис Примак из городского округа Щёлково представит Московскую область на Международном вокальном конкурсе «Звезда-2025». Его премьера состоится 5 апреля на телеканале «Звезда», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Денису 18 лет. Он из семьи потомственных военных, но выбрал музыкальную карьеру, с детства пел военные песни. В девять лет начал заниматься в вокальной студии. Окончил музыкальную школу по классу саксофона, играет на гитаре. Сейчас учится в Гнесинском училище и активно выступает. Занимается английским языком и любит путешествовать», – рассказали в ведомстве.Там призвали поддержать Дениса на вокальном конкурсе и проголосовать за него на сайте.
Особенность телепроекта «Звезда» – возможность для всех регионов России показать свой творческий потенциал. В этом году в конкурсе участвуют 92 представителя 89 субъектов Федерации и трёх стран.
«Оценивать выступления участников будут Роман Емельянов, Зара, Дмитрий Колдун и Юлия Савичева. Председателем жюри станет Виктор Дробыш. Вести проект и подбадривать участников продолжит Оскар Кучера», – отметили в министерстве.В конце каждого из восьми отборочных выпусков одного из финалистов конкурса будут определять профессиональные члены жюри. А ещё участником финала станет тот, за кого зрители телеканала отдадут наибольшее число голосов. Голосование будет проходить на сайте.
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Лора Луганская