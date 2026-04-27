Россиянин зарезал отчима за многолетнее насилие над матерью и избежал колонии
Житель Новосибирска Константин Петров (имя изменено) получил 1,5 года ограничения свободы за убийство отчима Ильи Иванова (имя изменено). Как сообщает kp.ru, мужчина систематически избивал мать подростка.
В 2021 году сантехник Иванов переехал в 16-метровую комнату общежития, где Константин жил с матерью. Гражданин не работал, пил, унижал сожительницу и требовал у неё деньги.
Он выбил женщине коленные чашечки, сломал руку, а зимой 2022 года довёл её до выкидыша — отправил пешком в одном платье в мороз -20 градусов. Мать прогнала сожителя, но он продолжил преследования. 3 февраля 2025 года пьяный отчим пришёл к Константину и потребовал 200 тыс. рублей.
Парень отказал, а во время возникшей драки схватил нож и нанёс Илье удары. Суд переквалифицировал статью с «умышленного убийства» на «убийство в состоянии аффекта», учёл смягчающие обстоятельства и взыскал с осуждённого 390 тыс. рублей морального вреда в пользу родственников погибшего. Сейчас 21-летний Константин работает грузчиком в больнице.
