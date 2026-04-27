Москвич выстрелил в мужчину после спора из-за парковочного места

На 19-м км МКАД у ТЦ москвич выстрелил в мужчину из-за парковочного места
В Москве ссора из-за парковки у ТЦ привела к стрельбе. Подробности приводит пресс-служба столичного ГУ МВД России.



Двое мужчин не поделили парковочное место около торгового центра «Южные ворота» на 19-м километре МКАД. В ходе ссоры один из участников произвёл выстрел из травматического пистолета в своего оппонента.

Силовики оперативно задержали агрессора. Пострадавшему вызвали скорую помощь. Медики госпитализировали мужчину. Второго участника конфликта доставили в отдел полиции. Сотрудники выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось об инциденте в московском метро, где пьяный парень достал пистолет и угрожал пассажиру.

Ольга Щелокова

