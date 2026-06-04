В Подмосковье построят три производственных комплекса в формате Light Industrial
Три современных производственно-складских комплекса формата Light Industrial построят в Московской области. Соглашение об этом подписал губернатор региона Андрей Воробьёв на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
Комплексы появятся в округах Королёв, Химки и Щёлково. Они помогут привлечь инвесторов и создать свыше шести тысяч рабочих мест.
«Речь идёт о современных мультифункциональных комплексах, где компании могут купить или арендовать готовые площади и оперативно запустить производство. Такой формат оптимизирует логистику и объединяет все бизнес-процессы в одной локации», — сказал Андрей Воробьёв.В Щёлкове комплекс Light Industrial создаст компания «Арлетт». Общий объём инвестиций оценивается в десять миллиардов рублей. Строительство начнут в четвёртом квартале текущего года, а завершить планируют в 2036 году.
За реализацию проекта в Королёве взялась компания «РДС Королёв Парк». Здесь инвестиции составят около полутора миллиардов рублей, а закончить строительство должны до конца 2029 года.
В Химках комплекс Light Industrial станет частью масштабного проекта по комплексному развитию территории, реализовывать который собираются в три этапа в период с 2027 по 2034 годы.