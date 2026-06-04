В Подмосковье построят три производственных комплекса в формате Light Industrial

04 июня 2026, 17:21

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Три современных производственно-складских комплекса формата Light Industrial построят в Московской области. Соглашение об этом подписал губернатор региона Андрей Воробьёв на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.





Комплексы появятся в округах Королёв, Химки и Щёлково. Они помогут привлечь инвесторов и создать свыше шести тысяч рабочих мест.





«Речь идёт о современных мультифункциональных комплексах, где компании могут купить или арендовать готовые площади и оперативно запустить производство. Такой формат оптимизирует логистику и объединяет все бизнес-процессы в одной локации», — сказал Андрей Воробьёв.