В Дмитровском округе откроют стекольный завод

04 июня 2026, 17:06

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Завод по производству стёкол строительного назначения и стеклопакетов для жилых домов и коммерческой недвижимости откроет на территории государственного индустриального парка «Ключ» в Дмитровском округе компания «ДГК». Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области.





Соглашение относительно этого проекта подписали губернатор региона Андрей Воробьев и гендиректор ООО «ДГК» Джихан Асоглу на Петербургском международном экономическом форуме.





«Инвестиции составят порядка 1,2 млрд рублей. На заводе создадут около 300 рабочих мест. Планируемый объём производства — 300 тысяч квадратных метров изделий в год», — сказал Андрей Воробьёв.