В Дмитровском округе откроют стекольный завод
Завод по производству стёкол строительного назначения и стеклопакетов для жилых домов и коммерческой недвижимости откроет на территории государственного индустриального парка «Ключ» в Дмитровском округе компания «ДГК». Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области.
Соглашение относительно этого проекта подписали губернатор региона Андрей Воробьев и гендиректор ООО «ДГК» Джихан Асоглу на Петербургском международном экономическом форуме.
«Инвестиции составят порядка 1,2 млрд рублей. На заводе создадут около 300 рабочих мест. Планируемый объём производства — 300 тысяч квадратных метров изделий в год», — сказал Андрей Воробьёв.Сейчас ведутся подготовительные работы. Завершить строительство первой очереди собираются в конце 2027 года, а выйти на проектную мощность — в 2028 году.