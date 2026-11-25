25 ноября 2026, 18:36

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В здании Мособлдумы состоялись XXIV Московские областные Рождественские образовательные чтения, посвящённые теме «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.





Традиционное мероприятие из года в год объединяет духовенство, власть, педагогов и общественность.

«Вопрос повестки дня касается каждого. Современные технологии и искусственный интеллект прочно вошли во все сферы жизни – экономику, науку, повседневный быт. Это большое благо. Но вместе с пользой приходит множество рисков – цифровое мошенничество, фейки, размывание нравственных ориентиров у молодёжи. Здесь встаёт один из самых острых вопросов: сумеем ли мы остаться хозяевами технологий? Христианское учение даёт ясный ответ. Человек наделён душой, свободой выбора и ответственностью. Машина считает быстрее нас, но у неё нет совести, милосердия и способности любить. Здесь и проходит граница», – обозначил цели чтений председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

И. Брынцалов (Фото: пресс-служба Мособлдумы)

«Всем хочу передать благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который, как и мы, озабочен сегодняшней темой. Задача – осознать, что происходит в нашей жизни, а именно в системе технических и технологических достижений. Нужно попытаться сделать всё возможное, чтобы быть свободны, чтобы нас не закабалили смартфоны и другие гаджеты», – отметил священнослужитель.

Фото: пресс-служба Мособлдумы

«Чтобы остаться человеком в эпоху технологий, нужно вернуть духовность, создавать условия для её развития и строить отношения на основе диалога, а не манипуляции», – отметил настоятель храма Архангела Михаила в Талдоме, протоиерей Илия Шугаев.