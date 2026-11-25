Рождественские чтения собрали в Мособлдуме духовенство, власть и педагогов
В здании Мособлдумы состоялись XXIV Московские областные Рождественские образовательные чтения, посвящённые теме «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.
Традиционное мероприятие из года в год объединяет духовенство, власть, педагогов и общественность.
«Вопрос повестки дня касается каждого. Современные технологии и искусственный интеллект прочно вошли во все сферы жизни – экономику, науку, повседневный быт. Это большое благо. Но вместе с пользой приходит множество рисков – цифровое мошенничество, фейки, размывание нравственных ориентиров у молодёжи. Здесь встаёт один из самых острых вопросов: сумеем ли мы остаться хозяевами технологий? Христианское учение даёт ясный ответ. Человек наделён душой, свободой выбора и ответственностью. Машина считает быстрее нас, но у неё нет совести, милосердия и способности любить. Здесь и проходит граница», – обозначил цели чтений председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
С пожеланиями плодотворной работы выступил патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.
«Всем хочу передать благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который, как и мы, озабочен сегодняшней темой. Задача – осознать, что происходит в нашей жизни, а именно в системе технических и технологических достижений. Нужно попытаться сделать всё возможное, чтобы быть свободны, чтобы нас не закабалили смартфоны и другие гаджеты», – отметил священнослужитель.В рамках конференции представили доклады эксперты в области образования, молодёжной политики и просвещения.
«Чтобы остаться человеком в эпоху технологий, нужно вернуть духовность, создавать условия для её развития и строить отношения на основе диалога, а не манипуляции», – отметил настоятель храма Архангела Михаила в Талдоме, протоиерей Илия Шугаев.Президент общественной организации «Федерация килы России» Дмитрий Черняк в качестве способа воспитания духовно-нравственных ценностей спикер предложил килу – русскую национальную командную игру с мячом, которая сочетает элементы силового противоборства. Она воспитывает в своих игроках честь, стойкость и чувство братство.
Координатор Благотворительного Фонда защиты семьи, материнства и детства имени Святителя Николая Чудотворца Екатерина Шуклина представила образовательный проект «Твоя жизнь до рождения». Он призван расширить знания школьников 9-11 классов о внутриутробном развитии человека и дополнить школьный курс биологии современными научными данными. Главный материал проекта – фильм «Чудо жизни».
В ходе Чтений, была представлена ещё одна методология – «Классная страна». Программа развивает детский и молодёжный образовательный туризм, внедряя его в учебный процесс. Педагоги, школьники, представители власти и туроператоры проектируют образовательные маршруты, а затем тестируют их.
В рамках чтений состоялась выставка Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» на тему «Русские миссионеры». Все желающие могли ознакомиться с экспозицией.