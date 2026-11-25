25 ноября 2026, 18:21

оригинал Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Валерия Исаева

В Мытищах продолжают борьбу с последствиями непогоды. За прошедшую ночь снежный циклон Wilka принёс в городской округ более четверти месячной нормы осадков. Как рассказали в администрации муниципалитета, коммунальные и дорожные службы с самого утра работают в усиленном режиме.