В Мытищах на расчистку дорог и дворов после снежного циклона вышла спецтехника
В Мытищах продолжают борьбу с последствиями непогоды. За прошедшую ночь снежный циклон Wilka принёс в городской округ более четверти месячной нормы осадков. Как рассказали в администрации муниципалитета, коммунальные и дорожные службы с самого утра работают в усиленном режиме.
В первую очередь обеспечивают безопасность на дорогах – расчищают и обрабатывают дорожные артерии, пешеходные переходы, тротуары, остановки общественного транспорта, территории у железнодорожных станций. На особом контроле – такие сложные участки, как спуски, подъёмы и дороги с круговым движением.
На городских дорогах работают 240 человек и 120 единиц спецтехники. Во дворы от управляющих компаний вышли 354 дворника и 42 единицы техники. В сельских населённых пунктах уборку проводят 11 единиц техники Мытищинского территориального хозяйства.
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