25 ноября 2026, 17:52

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С наступлением холодов у детей могут появляться покраснение щек, сухость и шелушение кожи. Низкие температуры и ветер особенно сильно влияют на нежную детскую кожу, поэтому перед началом зимы родителям важно пересмотреть ежедневный уход, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





Для купания ребенка рекомендуется использовать теплую воду и мягкие очищающие средства. После водных процедур следует наносить увлажняющий крем без отдушек. Особого внимания требуют щеки, губы и руки — эти участки чаще контактируют с холодным воздухом.

«В морозную и ветреную погоду перед прогулкой можно использовать защитный крем для открытых участков кожи. Главное, чтобы средство подходило ребенку по возрасту и было предназначено для таких погодных условий», — рассказала врач-дерматовенеролог Домодедовского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Олеся Бузовкина.