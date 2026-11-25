Врач-дерматовенеролог МОККВД рассказал, как защитить кожу детей от мороза
С наступлением холодов у детей могут появляться покраснение щек, сухость и шелушение кожи. Низкие температуры и ветер особенно сильно влияют на нежную детскую кожу, поэтому перед началом зимы родителям важно пересмотреть ежедневный уход, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Для купания ребенка рекомендуется использовать теплую воду и мягкие очищающие средства. После водных процедур следует наносить увлажняющий крем без отдушек. Особого внимания требуют щеки, губы и руки — эти участки чаще контактируют с холодным воздухом.
«В морозную и ветреную погоду перед прогулкой можно использовать защитный крем для открытых участков кожи. Главное, чтобы средство подходило ребенку по возрасту и было предназначено для таких погодных условий», — рассказала врач-дерматовенеролог Домодедовского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Олеся Бузовкина.Также родителям важно правильно выбирать одежду для прогулок. Она должна сохранять тепло, но не допускать перегрева. Варежки и шарф необходимо поддерживать в сухом состоянии: влажная ткань ускоряет охлаждение кожи.
После возвращения домой не стоит растирать покрасневшие участки или подставлять их под горячую воду. Если покраснение сохраняется длительное время, а на коже появляются трещины, сильный зуд или болезненные ощущения, необходимо обратиться к врачу-дерматовенерологу.
Эти признаки могут свидетельствовать о раздражении или заболевании кожи, которое требует лечения. Записаться на консультацию можно через цифрового помощника Дениса в МАКС.