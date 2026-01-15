Рождественский концерт собрал 160 воспитанников музыкальной школы «Алые паруса»
В Детской музыкальной хоровой школе «Алые паруса» в Красногорске прошёл традиционный ежегодный концерт. Он собрал полный зрительный зал, сообщили в пресс-службе городского округа Красногорск.
В программе «Рождественские встречи» приняли участие 160 юных артистов хора и выпускники учреждения. Для гостей также провели музыкальные конкурсы.
Со сцены прозвучали рождественские песнопения, русские народные песни и колядки, хоровая музыка. Концертные номера сопровождались аккомпанементом рояля, органа, скрипки и гитары.
Как отметили в администрации, мероприятие стало ярким событием в культурной жизни Красногорска, подарившим гостям и участникам радость рождественской встречи.
