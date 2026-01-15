Рождественский концерт собрал 160 воспитанников музыкальной школы «Алые паруса»

15 января 2026, 17:11

оригинал Фото: пресс-служба г. о. Красногорск

В Детской музыкальной хоровой школе «Алые паруса» в Красногорске прошёл традиционный ежегодный концерт. Он собрал полный зрительный зал, сообщили в пресс-службе городского округа Красногорск.