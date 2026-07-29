Руководитель Павловского Посада Балашов проверил работу поликлиники №2

29 июля 2026, 17:49

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

ВРИП главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов познакомился с работой поликлиники №2. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.







К отделению прикреплены около 27 000 жителей, оно рассчитано на 400 посещений в смену. В поликлинику пришли новые специалисты – эндокринолог, хирург, терапевт и врач функциональной диагностики







Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Проверили физиотерапевтический кабинет, кабинет эхографии.

«Обновление материально-технической базы наблюдали в деталях. Посмотрели оборудование дневного стационара, эндоскопический кабинет – два новых гастроскопа, аппарат эхокардиографии. В отделении работают КТ, МРТ, флюорограф, аппараты УЗИ, цифровое рентгеновское оборудование. По оснащению это одна из лучших поликлиник округа. Современное, здание ввели в эксплуатацию в 2016 году», – отметил Балашов.