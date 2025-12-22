Выдающийся кардиохирург Лео Бокерия празднует день рождения
22 декабря отмечает день рождения всемирно известный врач-кардиохирург и общественный деятель Леонид Антонович Бокерия.
Он родился в 1939 году в городе Очамчиры Грузинской ССР. Провёл более 10 000 операций на открытом сердце.
Относится к небольшому числу выдающихся профессионалов мира, которые выполняют весь известный арсенал операций на сердце с применением искусственного кровообращения при разнообразных патологиях детей и взрослых.
Леонид Антонович – академик Российской академии наук, создатель крупнейшей в Стране кардиохирургической школы, педагог, воспитавший не одно поколение врачей-кардиохирургов, кардиологов, реаниматологов.
Руководит кафедрой сердечно-сосудистой хирургии I Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова и Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, Московского государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова. Автор более 50 монографий, свыше 20 руководств и учебных пособий.
В 2019 году Бокерия в качестве директора Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева подписал соглашение с правительством Московской области о сотрудничестве. Оно направлено на разработку и внедрение в здравоохранение Подмосковья новых технологий организации и оказания медицинской помощи на основе современных управленческих решений, техники, инфокоммуникационных технологий и квалифицированных кадров.
В соответствии с соглашением Институт им. А.Н. Бакулева курирует 12 подмосковных сосудистых центров, проводит телемедицинские консультации, обучает клинических ординаторов, организует последипломные подготовки.
Лео Бокерия – член Общественной палаты России с момента её основания, президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации». Является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», награждён орденом Александра Невского, иностранными знаками отличия.
Заслуженный деятель науки России, лауреат многочисленных премий.
Постановлением губернатора Московской области от 18 февраля 2021 года Лео Бокерии присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».
Читайте также: