На пожаре в Раменском спасли надышавшуюся дымом 85-летнюю пенсионерку

03 июля 2025, 21:40

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса во время тушения пожара в Раменском муниципальном округе спасли пожилую женщину. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





ЧП случилось в посёлке Ильинский. Сообщение о возгорании в пятиэтажке поступило на пульт системы 112 от очевидцев. На место направили дежурный караул 340-й пожарно-спасательной части.



Прибыв по адресу, огнеборцы увидели, что из окон первого этажа вырывается густой дым. Жители сообщили, что в квартире может находиться пенсионерка. Специалисты приступили к поиску пострадавших и тушению пожара.



«В итоге огнеборцы обнаружили в коридоре на полу 85-летнюю женщину с отравлением угарным газом. Надев на пострадавшую спасательное устройство, они эвакуировали её на свежий воздух, где передали медикам. Благодаря слаженным действиям пожар ликвидировали в кратчайшие сроки, не допустив дальнейшего распространения огня», – рассказали в пресс-службе.