Врип главы Дмитровского округа Шувалов познакомился с работой завода «Дымов»

02 сентября 2025, 18:44

Фото: пресс-служба ООО «Дымовское колбасное производство»

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов познакомился с работой ООО «Дымовское колбасное производство» в Дмитрове. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





«Дымов» – один из ведущих в России производителей колбасной и мясной продукции. Площадка компании в Дмитрове выпускает около 18 тыс. тонн продукции в год.





Фото: пресс-служба администрации Дмитровского м. о.

Исполнительный директор производства Максим Тахиров провёл для Шувалова экскурсию по заводу. Врип главы округа осмотрел высокотехнологичное оборудование и поговорил с работниками. Особо отличившимся сотрудникам он вручил благодарственные письма.

«Мы гордимся тем, что продукция, произведённая в Дмитрове, соответствует высоким стандартам качества и пользуется большим спросом у покупателей. Администрация округа готова оказывать заводу всестороннюю поддержку в реализации перспективных проектов по укреплению промышленного потенциала округа и повышению качества жизни людей», – подчеркнул Михаил Шувалов.