Врип главы Дмитровского округа Шувалов познакомился с работой завода «Дымов»
Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов познакомился с работой ООО «Дымовское колбасное производство» в Дмитрове. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Дымов» – один из ведущих в России производителей колбасной и мясной продукции. Площадка компании в Дмитрове выпускает около 18 тыс. тонн продукции в год.
Исполнительный директор производства Максим Тахиров провёл для Шувалова экскурсию по заводу. Врип главы округа осмотрел высокотехнологичное оборудование и поговорил с работниками. Особо отличившимся сотрудникам он вручил благодарственные письма.
«Мы гордимся тем, что продукция, произведённая в Дмитрове, соответствует высоким стандартам качества и пользуется большим спросом у покупателей. Администрация округа готова оказывать заводу всестороннюю поддержку в реализации перспективных проектов по укреплению промышленного потенциала округа и повышению качества жизни людей», – подчеркнул Михаил Шувалов.После награждения он обсудил с Тахировым перспективы развития предприятия, вопросы кадров и привлечения молодых специалистов на завод.