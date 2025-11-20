Руководство Каширы обсудило с журналистами и блогерами увеличение турпотока

20 ноября 2025, 16:21

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Главы Каширы Роман Пичугин встретился с журналистами и популярными блогерами. Обсуждали проекты, которые помогут раскрыть туристический потенциал городского округа, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.