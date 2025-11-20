Руководство Каширы обсудило с журналистами и блогерами увеличение турпотока
Главы Каширы Роман Пичугин встретился с журналистами и популярными блогерами. Обсуждали проекты, которые помогут раскрыть туристический потенциал городского округа, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Участниками мероприятия стали директор Автономной некоммерческой организации Иван Самолин, корреспондент региональных СМИ Иван Дубров, блогеры Алексей Жерздев и Александра Шмелёва.
Они обсудили планы по увеличению туристического потока в Каширу. Одна из главных задач – развить пространство недавно благоустроенной улицы Советской, сделать её оживлённой, привлекательной для жителей и гостей округа. Там планируют проводить большие праздники. Один из них, фестиваль «День Вален’Ока», запланирован на 3 и 4 января.
АНО также готовит проект по развитию туристической инфраструктуры, предусматривающий связывание Каширы, Венева и Ясногорска в единый маршрут.
