В Кашире долголеты осваивают пальчиковую гимнастику

20 ноября 2025, 11:34

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Кашира

В Кашире участники «Активного долголетия» продолжают осваивать пальчиковую гимнастику. Простые упражнения помогают развивать подвижность пальцев и кистей, поддерживать гибкость рук и сохранять умственную активность, сообщили в Администрации городского округа Кашира.