В Кашире долголеты осваивают пальчиковую гимнастику
В Кашире участники «Активного долголетия» продолжают осваивать пальчиковую гимнастику. Простые упражнения помогают развивать подвижность пальцев и кистей, поддерживать гибкость рук и сохранять умственную активность, сообщили в Администрации городского округа Кашира.
Комплекс упражнений улучшает кровообращение, тренирует координацию и активизирует работу нервной системы. Регулярные занятия помогают пожилым людям сохранять скорость реакции и моторику, а еще предотвращают возрастные изменения.
Занятия доступны для выполнения дома и не требуют спецоборудования, что делает их удобными для широкой аудитории. Специалисты советуют добавлять пальчиковую гимнастику в ежедневную рутину для повышения общего тонуса организма.
Стать участником «Активного долголетия» могут женщины в возрасте от 55 лет и мужчины — от 60 лет. Записаться на занятия в Кашире можно по телефону 8 (49669) 28-147, расписание доступно на официальном сайте.