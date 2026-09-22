Руководство Красногорска обсудило с жителями развитие ЖК «Лесобережный»

22 сентября 2026, 16:11

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

По поручению главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова его заместители регулярно встречаются с жителями. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





Очередная встреча состоялась в ЖК «Лесобережный». В ней участвовал заместитель главы муниципалитета Даниил Зеленев. Обсудили сразу несколько вопросов развития микрорайона.

«Обсудили сроки запуска парковок, которые создаёт застройщик, а также развитие спортивной инфраструктуры. Отдельный вопрос – спортивное ядро и футбольный стадион на территории ЖК «Лесобережный». Все поднятые жителями темы берём в дальнейшую работу», – рассказал Зеленев.