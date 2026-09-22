В Красногорске проверили ход капремонта дома на улице Парковой
Заместитель главы городского округа Красногорск Дмитрий Зверев провёл обход территории на улице Парковой в районе Нахабино. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Одной из главных точек маршрута стал дом №8, где сейчас проходит капремонт кровли. На месте проверили ход работ, а также их выполнение.
Помимо этого, во время обхода оценили состояние прилегающей территории, сформулировали вопросы для дальнейшей работы профильных служб.
Ранее сообщалось, что замглавы Красногорска Евгений Елизаров проверил в Путилкове благоустройство улиц.
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