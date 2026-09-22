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Замглавы Красногорска Елена Горшкова проверила территорию Павшинской поймы

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Заместитель главы городского округа Красногорск Елена Горшкова совместно с профильными службами провела инспекцию Павшинской поймы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Рабочая группа оценила состояние подъездов, дворов и детских площадок на Подмосковном, Павшинском и Ильинском бульварах. По итогам осмотра Елена Горшкова отметила качественную работу управляющих организаций, высказав минимум замечаний, и отдельно похвалила жильцов за благоустройство подъездов цветами.

При этом комиссия зафиксировала несколько участков пешеходных дорожек, которые нуждаются в ремонте. Эти пешеходные зоны приводили в порядок в прошлом году, поэтому текущие дефекты подрядчик устранит в рамках гарантийных обязательств. Власти напомнили, что оперативно выявлять проблемные места помогает обратная связь.

Жители могут направлять свои обращения по работе городских служб напрямую в чат главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова, откуда сообщения сразу уходят профильным специалистам.

Дайана Хусинова

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