Замглавы Красногорска Елена Горшкова проверила территорию Павшинской поймы

22 сентября 2026, 12:16

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Заместитель главы городского округа Красногорск Елена Горшкова совместно с профильными службами провела инспекцию Павшинской поймы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.