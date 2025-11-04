Руководство Павлово-Посадского округа оценило состояние территорий

04 ноября 2025, 18:59

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов поручил своим заместителям оценить состояние объектов инфраструктуры и благоустройства. В ходе проверки они выявили как успехи, так и проблемные зоны.







Как сообщили в пресс-службе окружной администрации, в Электрогорске зафиксировали значительные улучшения. Спортивную школу «Вымпел» комплексно обновили: в ней появились новый домофон, входной узел с противоскользящим покрытием и комфортная зона ожидания с детским уголком. В отделении тяжелой атлетики провели капремонт помещений, заменили кровлю и системы отопления. Глава округа особенно отметил работу общественников, организовавших в здании школы изготовление маскировочных сетей.



В Павловском Посаде, наоборот, выявили несколько проблем, требующих оперативного решения. На улице 1 Мая взяли на контроль провал дорожного полотна. На участке от Пушкинской до Привокзальной площади обязали прочистить «ливневки» и укрепить тротуары.



Также руководство округа сформировало общий перечень задач по городу, в который входит вывоз мусора и листвы, ямочный ремонт во дворах, обновление информационных стендов и другое.

