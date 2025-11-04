В Павловском Посаде прошел турнир по фигурному катанию «Павлово-Посадские узоры»
31 октября в Павловском Посаде на ледовой арене имени Н.А. Петрусевой завершился детско-юношеский областной турнир по фигурному катанию «Павлово-Посадские узоры».
В соревнованиях приняли участие 85 юных спортсменов из разных городов Московской области. Участники показали свои умения и технику. Перед жюри были как обязательные программы, так и произвольные прокаты.
Турнир стал важным этапом в спортивной карьере ребят, дав им возможность набраться соревновательного опыта и продемонстрировать результаты подготовки. Организаторы отметили высокий уровень участников и выразили благодарность тренерам за их работу.
Ледовая арена имени Н.А. Петрусевой вновь подтвердила роль значимого центра развития фигурного катания в регионе.
