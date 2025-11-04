В Павловском Посаде прошел турнир по фигурному катанию «Павлово-Посадские узоры»

04 ноября 2025, 18:44

Фото: администрация г.о. Павловский Посад

31 октября в Павловском Посаде на ледовой арене имени Н.А. Петрусевой завершился детско-юношеский областной турнир по фигурному катанию «Павлово-Посадские узоры».