Руководство Пушкинского провело открытый диалог с работниками культуры и спорта
Во Дворце спорта «Пушкино» прошла выездная администрация, которую посетили 33 человека. Глава округа Максим Красноцветов и его команда напрямую пообщались с жителями, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Главной темой обсуждения стало развитие культурной и спортивной жизни округа. На встрече присутствовали не только работники муниципальных учреждений, но и родители юных спортсменов и любителей искусства.
«Одним из ключевых вопросов стала проблема нехватки площадей для Пушкинской Детской художественной школы. Директор школы Ирина Малютина подчеркнула высокую востребованность образовательных услуг и предложила рассмотреть возможность аренды помещений в новых жилых комплексах. Глава округа пообещал изучить этот вопрос и оказать содействие», – говорится в сообщении.
Родители воспитанников биатлонной школы им. Елизарова обратили внимание на проблему парковки у спортивного комплекса. Для безопасности детей и удобства тренировок они попросили установить знак «парковка запрещена». Как отметила представитель родительского комитета Милена Лукьянова, припаркованные автомобили затрудняют проход к школе, особенно для тренеров с группами детей и спортивным инвентарём.