Руководство Пушкинского провело открытый диалог с работниками культуры и спорта

19 июня 2025, 22:45

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Во Дворце спорта «Пушкино» прошла выездная администрация, которую посетили 33 человека. Глава округа Максим Красноцветов и его команда напрямую пообщались с жителями, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





Главной темой обсуждения стало развитие культурной и спортивной жизни округа. На встрече присутствовали не только работники муниципальных учреждений, но и родители юных спортсменов и любителей искусства.

«Одним из ключевых вопросов стала проблема нехватки площадей для Пушкинской Детской художественной школы. Директор школы Ирина Малютина подчеркнула высокую востребованность образовательных услуг и предложила рассмотреть возможность аренды помещений в новых жилых комплексах. Глава округа пообещал изучить этот вопрос и оказать содействие», – говорится в сообщении.