В Пушкинском округе в этом году создадут 10 благоустроенных народных троп
В городском округе Пушкинский идёт активная работа по благоустройству народных троп. Стихийные тропы, протоптанные жителями, превращаются в благоустроенные пешеходные дорожки, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В этом году планируется создать 10 новых удобных маршрутов для жителей. Четыре из них уже готовы. Новые тропинки появятся как в городе Пушкино, так и в Красноармейске. В Красноармейске они соединят школу №3 с разными частями города, обеспечат удобный проход от улицы Краснофлотской к магазину. В Пушкине новые пешеходные дорожки свяжут улицы 3-я и 2-я Серебрянские, дома в микрорайоне Серебрянка и Дом художника с микрорайоном Дзержинец», – рассказали в пресс-службе.Будут также обустроены два участка, ведущие от дворов на Ярославском шоссе к Дворцу спорта «Пушкино». Ещё одна тропа пройдёт от улицы Льва Толстого через сквер к проезду Пришвина.
За пределами города появится удобная пешеходная тропа от железнодорожной платформы «43 км» до деревни Нагорное.
Работы выполняются в рамках региональной программы «Народные тропы» по благоустройству востребованных жителями маршрутов.