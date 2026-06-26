Руководство Раменского округа обсудило с жителями проблемы посёлка РАОС
Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев провёл встречу с жителями в формате «Выездной администрации». Вместе с ним приехали заместители и руководители профильных служб, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Мероприятие прошло в Софьинской школе в посёлке РАОС. Целями выезда стали обсуждение актуальных проблем с населением и совместный поиск путей их решения.
«На приёме граждане задали вопросы, касающиеся различных сфер жизни муниципалитета. Основная часть обращений была связана с благоустройством общественных территорий и работой жилищно-коммунального хозяйства. Участники также затронули темы озеленения, ликвидации борщевика, ремонта автодорог и охраны окружающей среды», – рассказали в администрации.
Несколько поступивших вопросов профильным специалистам удалось решить прямо во время приёма. Обращения, которые требовали детального рассмотрения, администрация приняла в работу. По каждому установлены сроки исполнения. Заявители получат официальные ответы.
Малышев поблагодарил жителей посёлка за активную гражданскую позицию и участие в развитии территории.