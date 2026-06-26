Руководство Раменского округа обсудило с жителями проблемы посёлка РАОС

26 июня 2026, 20:29

Фото: Раменский медиацентр

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев провёл встречу с жителями в формате «Выездной администрации». Вместе с ним приехали заместители и руководители профильных служб, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Мероприятие прошло в Софьинской школе в посёлке РАОС. Целями выезда стали обсуждение актуальных проблем с населением и совместный поиск путей их решения.

«На приёме граждане задали вопросы, касающиеся различных сфер жизни муниципалитета. Основная часть обращений была связана с благоустройством общественных территорий и работой жилищно-коммунального хозяйства. Участники также затронули темы озеленения, ликвидации борщевика, ремонта автодорог и охраны окружающей среды», – рассказали в администрации.