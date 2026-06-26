В Раменском рассказали про местную художницу Татьяну Кузнецову

26 июня 2026, 18:26

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Татьяна Кузнецова работает организатором выставочных мероприятий в доме культуры «Победа» в Раменском и пишет картины. Из-под её кисти вышли уже более ста полотен. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Работы Татьяны экспонировались как в Раменском, так и в Москве. Кроме того, художница приняла участие в международном арт-проекте «Ангелы Мира-2024».





«Моя картина в этом проекте стала заключительной — 365-й. На ней изображён мой старший сын в виде ангела, который держит зонтик, под ним цветы, а вокруг бабочки», — рассказала художница.