«Русский Халк» готовится установить в Люберцах новый силовой рекорд России
Заместитель президента Федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира по силовым номерам из Люберец Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» попытается установить новый рекорд России. Это должно произойти 31 июля в жилом комплексе «Легенда Коренёво», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Спортсмен будет буксировать кран-манипулятор весом более 10 тонн, одновременно выполняя номера сценического экстрима.
«Чтобы установить рекорд страны, мне нужно будет отбуксировать кран-манипулятор на расстояние не менее 10 метров. При этом одновременно я буду разрушать не менее двух стальных шпилек диаметром 10 миллиметров и не менее одной грелки», – рассказал люберчанин.Мероприятие начнётся в 15 часов.
Ранее Сергей Агаджанян уже установил рекорд страны, параллельно отбуксировав два автобуса малого класса с одновременным надуванием до разрыва грелки, ломанием шпильки и скручиванием сковородки.