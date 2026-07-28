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В Истре после масштабного благоустройства открыли историческую часть города

оригинал Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

В Истре завершили реконструкцию исторической части города, включая центральную площадь перед зданием администрации – бывшую Торговую. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.



Объект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2024 году.

«Площадь благоустроенной территории составила без малого 1,3 гектара. На ней оборудовали удобные пешеходные дорожки, информационные стенды и навесы. Там также обустроили удобное место для отдыха, установили качели с видом на старую часть города. Помимо этого, специалисты организовали велопарковку, установили малые архитектурные формы, высадили кустарники», – рассказали в ведомстве.
Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

Ради доступности пространства для всех категорий граждан предусмотрены специальные лестницы и пандусы.

Как отметили в министерстве, работы проводили по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Лора Луганская

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