В Истре после масштабного благоустройства открыли историческую часть города

28 июля 2026, 21:56

оригинал Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

В Истре завершили реконструкцию исторической части города, включая центральную площадь перед зданием администрации – бывшую Торговую. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.





Объект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2024 году.

«Площадь благоустроенной территории составила без малого 1,3 гектара. На ней оборудовали удобные пешеходные дорожки, информационные стенды и навесы. Там также обустроили удобное место для отдыха, установили качели с видом на старую часть города. Помимо этого, специалисты организовали велопарковку, установили малые архитектурные формы, высадили кустарники», – рассказали в ведомстве.