В Горках Ленинских переместят на временное хранение единственный в мире автомобиль

28 июля 2026, 22:54

оригинал Фото: Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские»

В Государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские» 30 июля переместят на временное хранение единственный в мире автомобиль Rolls-Royce «Серебряный призрак» на полугусеничном ходу. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





За перемещением будут наблюдать представители Политехнического музея, Музея Гаража особого назначения ФСО России и Фонда Потанина.



Этот автомобиль – памятник науки и техники России. В 2022 году Экспертный совет Политехнического музея установил, что машина сегодня является единственной в мире. Ей присвоили охранный статус.

«Процедура перемещения займёт не один час. Для этого будут задействованы два манипулятора, эвакуатор с большой платформой и группа техников. Сложность процесса обусловлена техническим состоянием автомобиля – он не может выехать из гаража самостоятельно», – рассказали в музее-заповеднике «Горки Ленинские».