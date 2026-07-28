В Горках Ленинских переместят на временное хранение единственный в мире автомобиль
В Государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские» 30 июля переместят на временное хранение единственный в мире автомобиль Rolls-Royce «Серебряный призрак» на полугусеничном ходу. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
За перемещением будут наблюдать представители Политехнического музея, Музея Гаража особого назначения ФСО России и Фонда Потанина.
Этот автомобиль – памятник науки и техники России. В 2022 году Экспертный совет Политехнического музея установил, что машина сегодня является единственной в мире. Ей присвоили охранный статус.
«Процедура перемещения займёт не один час. Для этого будут задействованы два манипулятора, эвакуатор с большой платформой и группа техников. Сложность процесса обусловлена техническим состоянием автомобиля – он не может выехать из гаража самостоятельно», – рассказали в музее-заповеднике «Горки Ленинские».
По завершении перемещения машины музей «Мемориальный гараж» в Инженерном корпусе усадьбы Горки закроют на реконструкцию. Там создадут современную экспозиция. Rolls-Royce установят на передвижную платформу под лучшим для обзора углом.
Rolls-Royce модели «Серебряный призрак» приобрели для главы молодого советского государства Владимира Ленина в Англии осенью 1922 года. Он обслуживал вождя в последние годы его жизни. В коллекции музея-заповедника «Горки Ленинские» машина находится с 1949-го.