«Русский Халк» из Люберец провёл открытую тренировку перед мировым рекордом

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В фитнес-клубе Люберец состоялась зрелищная открытия тренировка заместителя президента Федерации силового экстрима России, многократного рекордсмена мира по силовым номерам Сергея Агаджаняна по прозвищу «Русский Халк». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.



Мероприятие прошло в рамках подготовки люберецкого силача к рекорду мира по сценическому экстриму. Он попытается установить его в Люберцах 12 июня, в День России.

Во время тренировки Агаджанян продемонстрировал элементы подготовки к сложному и опасному рекорду. В программу вошло удерживание штанги весом более 150 килограммов с ассистентом на плечах на тренажёре. Также «Русский Халк» надул до разрыва грелку, после чего сразу скрутил в трубочку сковородку

Затем силач поднял 200-килограммовую штангу на трапецию, разрушил подряд две стальные шпильки руками и надул до разрыва грелку в прыжках.

Как напомнили в министерстве, сценический экстрим – вид спорта, в котором атлеты показывают уникальные силовые способности, выполняя номера с разрушением твёрдых предметов, удержанием тяжестей и другими элементами, требующими исключительной физической подготовки.
Лора Луганская

