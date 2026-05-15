«Русский Халк» из Люберец провёл открытую тренировку перед мировым рекордом
В фитнес-клубе Люберец состоялась зрелищная открытия тренировка заместителя президента Федерации силового экстрима России, многократного рекордсмена мира по силовым номерам Сергея Агаджаняна по прозвищу «Русский Халк». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Мероприятие прошло в рамках подготовки люберецкого силача к рекорду мира по сценическому экстриму. Он попытается установить его в Люберцах 12 июня, в День России.
Во время тренировки Агаджанян продемонстрировал элементы подготовки к сложному и опасному рекорду. В программу вошло удерживание штанги весом более 150 килограммов с ассистентом на плечах на тренажёре. Также «Русский Халк» надул до разрыва грелку, после чего сразу скрутил в трубочку сковородку
Затем силач поднял 200-килограммовую штангу на трапецию, разрушил подряд две стальные шпильки руками и надул до разрыва грелку в прыжках.
Как напомнили в министерстве, сценический экстрим – вид спорта, в котором атлеты показывают уникальные силовые способности, выполняя номера с разрушением твёрдых предметов, удержанием тяжестей и другими элементами, требующими исключительной физической подготовки.
Читайте также: