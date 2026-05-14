В Дмитрове провели юбилейный турнир по гольфу «Лига будущих чемпионов»

В Подмосковье определились победители и призёры X турнира по гольфу среди школьных команд «Лига будущих чемпионов». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Соревнования прошли в клубе «Дмитров Гольф Резорт». Они объединили юных спортсменов, участников программы «Активное долголетие», а также более 70 педагогов и наставников.



Весь пьедестал почёта заняли команды из Дмитровского муниципального округа – из Деденевской средней школы, Медвежье-Озёрской школы №19 и Рогачёвской школы. Лучшим среди тренеров признан Артём Ефименко из Деденевской СОШ.

«В Московской области самое большое в России количество гольф-полей. Это миф, будто этот вид спорта – развлечение исключительно для состоятельных людей. В нашем регионе им всё активнее занимаются люди самых разных возрастов и разных доходов», – отметил президент Федерации гольфа Московской области Валерий Гаврилов.