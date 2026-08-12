«Русский Халк» покажет возможности силового экстрима на фестивале в Люберцах
Заместитель президента Федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» выступит 15 августа в Наташинском парке.
Он покажет шоу на семейном фестивале оздоровительных практик «Здоровый округ – Люберецкий округ». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Агаджанян – представитель спортивной школы олимпийского резерва городского округа.
«Во время своего выступления я продемонстрирую зрелищные и сложные номера сценического экстрима. Цель – мотивировать присутствующих к спортивному и здоровому образу жизни», – сказал Сергей.«Русский Халк» будет разрушать походный ковшик, ломать стальные шпильки, стальной бур по бетону и напильник. Помимо этого, во время выступления Сергей Агаджанян надует до разрыва грелки с отягощениями.
Выступление начнётся в 13 часов.