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«Русский Халк» покажет возможности силового экстрима на фестивале в Люберцах

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Заместитель президента Федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» выступит 15 августа в Наташинском парке.



Он покажет шоу на семейном фестивале оздоровительных практик «Здоровый округ – Люберецкий округ». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Агаджанян – представитель спортивной школы олимпийского резерва городского округа.

«Во время своего выступления я продемонстрирую зрелищные и сложные номера сценического экстрима. Цель – мотивировать присутствующих к спортивному и здоровому образу жизни», – сказал Сергей.
«Русский Халк» будет разрушать походный ковшик, ломать стальные шпильки, стальной бур по бетону и напильник. Помимо этого, во время выступления Сергей Агаджанян надует до разрыва грелки с отягощениями.

Выступление начнётся в 13 часов.
Лора Луганская

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