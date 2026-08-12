«Русский Халк» покажет возможности силового экстрима на фестивале в Люберцах

12 августа 2026, 10:45

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Заместитель президента Федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» выступит 15 августа в Наташинском парке.





Он покажет шоу на семейном фестивале оздоровительных практик «Здоровый округ – Люберецкий округ». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.



Агаджанян – представитель спортивной школы олимпийского резерва городского округа.

«Во время своего выступления я продемонстрирую зрелищные и сложные номера сценического экстрима. Цель – мотивировать присутствующих к спортивному и здоровому образу жизни», – сказал Сергей.