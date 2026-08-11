В Подмосковье модернизировали около 200 контейнерных площадок
Порядка 200 контейнерных площадок модернизировали в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В рамках модернизации на площадках устанавливают дополнительные баки, достраивают отсеки под крупногабаритные отходы, обустраивают удобные подъезды и подходы и пр.
«Больше всего контейнерных площадок обновили в округе Красногорск — 54. Второе место по этому показателю занимает округ Истра, где модернизировали шесть площадок. А третье место разделили округа Лыткарино, Орехово-Зуевский и Котельники, где обновили по пять площадок», — говорится в сообщении.Сейчас работы продолжаются в округах Кашира, Можайский, Рузский, Королёв, Электросталь и Солнечногорск. Всего в этом году в регионе должны модернизировать около тысячи площадок.