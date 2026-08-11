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В Подмосковье модернизировали около 200 контейнерных площадок

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Порядка 200 контейнерных площадок модернизировали в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.



В рамках модернизации на площадках устанавливают дополнительные баки, достраивают отсеки под крупногабаритные отходы, обустраивают удобные подъезды и подходы и пр.

«Больше всего контейнерных площадок обновили в округе Красногорск — 54. Второе место по этому показателю занимает округ Истра, где модернизировали шесть площадок. А третье место разделили округа Лыткарино, Орехово-Зуевский и Котельники, где обновили по пять площадок», — говорится в сообщении.
Сейчас работы продолжаются в округах Кашира, Можайский, Рузский, Королёв, Электросталь и Солнечногорск. Всего в этом году в регионе должны модернизировать около тысячи площадок.
Лев Каштанов

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