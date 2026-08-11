В Подмосковье модернизировали около 200 контейнерных площадок

11 августа 2026, 18:46

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Порядка 200 контейнерных площадок модернизировали в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





В рамках модернизации на площадках устанавливают дополнительные баки, достраивают отсеки под крупногабаритные отходы, обустраивают удобные подъезды и подходы и пр.





«Больше всего контейнерных площадок обновили в округе Красногорск — 54. Второе место по этому показателю занимает округ Истра, где модернизировали шесть площадок. А третье место разделили округа Лыткарино, Орехово-Зуевский и Котельники, где обновили по пять площадок», — говорится в сообщении.