«Русский Халк» проведёт в Люберцах тренировку с усложнёнными номерами экстрима

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Заместитель президента Федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» проведёт открытую тренировку с усложнёнными номерами сценического экстрима.





Она состоится 14 мая и начнётся в полдень, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Люберцы.

«Открытая тренировка состоится в рамках подготовки к рекорду мира, который я планирую установить во время Дня России. Буду лёжа удерживать на себе двух спортсменов, надувая при этом грелки. Те будут параллельно работать со снарядами – штангой и гантелями», – рассказал Сергей.

«Буду удерживать штангу с ассистентом на плечах, надувая при этом до разрыва грелку и скручивая в трубочку сковороду. Также буду лопать грелки в прыжках, поднимать штангу и разрушать стальные шпильки», – отметил силач.