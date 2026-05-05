«Русский Халк» проведёт в Люберцах тренировку с усложнёнными номерами экстрима
Заместитель президента Федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» проведёт открытую тренировку с усложнёнными номерами сценического экстрима.
Она состоится 14 мая и начнётся в полдень, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Люберцы.
«Открытая тренировка состоится в рамках подготовки к рекорду мира, который я планирую установить во время Дня России. Буду лёжа удерживать на себе двух спортсменов, надувая при этом грелки. Те будут параллельно работать со снарядами – штангой и гантелями», – рассказал Сергей.Во время открытой тренировки рекордсмен покажет, как он готовится к очередному достижению.
«Буду удерживать штангу с ассистентом на плечах, надувая при этом до разрыва грелку и скручивая в трубочку сковороду. Также буду лопать грелки в прыжках, поднимать штангу и разрушать стальные шпильки», – отметил силач.Агаджанян является сотрудником спортшколы олимпийского резерва Люберец. Занятие пройдёт в фитнес-клубе RE:fit на улице 8 Марта. Возрастное ограничение – 12+.