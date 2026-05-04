В Подмосковье в мае планируют провести более 330 спортивных мероприятий
В Московской области в мае, в том числе в праздничные выходные, запланировано 332 спортивно-массовых мероприятия, приуроченных ко Дню Победы. Ожидается, что участниками и зрителями станут около 100 000 человек, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Спортивный май открыла легкоатлетическая эстафета в Ступине. Мероприятие собрало около 450 участников
Легкоатлетический пробег «Коломенский рубеж» пройдёт 7 мая и будет посвящен 81-й годовщине Великой Победы. Предполагается, что участниками станут около тысячи человек.
Спортивно-патриотический проект «Удар Победы» запланирован в Люберцах. Соревнования по силе удара на электронном тренажёре соберут школьники и сотрудники силовых ведомств. Финальные состязания состоятся 9 мая.
Традиционный полумарафон «Летопись Победы», который проходит в Коломне в рамках проекта «Суперлига Подмосковья», запланирован на 11 мая.
В Дмитровском городском округе 9 мая состоятся легкоатлетические забеги «Помню. Бегу. 81» и «Дмитров. Яхрома. Победа» в честь 81-летия Победы. На дистанции выйдут порядка тысячи человек.
