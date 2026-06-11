Участники субботника в Мытищах собрали в лесу кубометр стекла
Видео: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Целый кубометр стеклянных отходов собрали участники субботника «Чистое лето» в лесу у деревни Вешки городского округа Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Собранное стекло забрали на переработку специалисты компании «Стеклобой».
«Такие экологические акции крайне важны не только для приведения в порядок лесов, но и для формирования у жителей культуры обращения с отходами. На подобных примерах люди могут понять, что зачастую мусор является ценным ресурсом», — отметили в министерстве.Из собранного в лесу стекла создадут новые строительные материалы, бутылки и банки. При этом удастся сэкономить первичное сырьё.