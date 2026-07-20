Жителям Подмосковья рассказали о голосовании на выборах в Мособлдуму

20 июля 2026, 13:41

оригинал Фото: медиасток.рф

С 18 по 20 сентября 2026 года в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы. Как сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК), голосование продлится три дня, чтобы граждане могли выбрать наиболее удобный формат участия.