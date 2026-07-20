Жителям Подмосковья рассказали о голосовании на выборах в Мособлдуму
С 18 по 20 сентября 2026 года в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы. Как сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК), голосование продлится три дня, чтобы граждане могли выбрать наиболее удобный формат участия.
Избирателям будут доступны сразу несколько способов голосования. Отдать свой голос можно на избирательном участке, воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) или пригласить членов участковой избирательной комиссии для голосования на дом.
Для участия в дистанционном электронном голосовании необходимо иметь подтверждённую учётную запись на портале «Госуслуги». Подать заявление следует не позднее 14 сентября. После оформления заявки избирателя исключат из списка для голосования на участке. При этом сама регистрация не считается голосованием: с 18 по 20 сентября потребуется вновь авторизоваться на портале и завершить процедуру.
Тем, кто в дни выборов будет находиться не по месту регистрации, доступен механизм «Мобильный избиратель». Он позволяет проголосовать на любом удобном участке.
Подать заявление для участия в программе «Мобильный избиратель» можно с 3 августа по 14 сентября. Сделать это можно через портал «Госуслуги», в многофункциональных центрах или территориальных избирательных комиссиях.
Голосование на дому предусмотрено для граждан, которые по состоянию здоровья или из-за необходимости ухаживать за другим человеком не могут самостоятельно посетить избирательный участок.
Обратиться с соответствующим заявлением в участковую комиссию можно начиная с 10 сентября и до 14:00 по московскому времени 20 сентября.
Все избирательные участки в дни голосования будут работать ежедневно с 8:00 до 20:00. Проверить адрес своего участка можно с помощью специального сервиса на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.
Читайте также: