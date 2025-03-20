Рузский муниципальный округ возглавил Александр Горбылёв

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Совет депутатов Рузского муниципального округа избрал Александра Горбылёва главой муниципалитета сроком на пять лет. Об этом сообщается на сайте администрации.
«Это высокая честь и большая ответственность для меня и моей команды. Вместе мы сможем достигнуть больших успехов и решить важные задачи, стоящие перед нашим округом», – написал сам Горбылёв в своём телеграм-канале.До января этого года Горбылёв был постоянным представителем губернатора Подмосковья в Мособлдуме. 11 февраля его назначили временно исполняющим полномочия главы Рузского округа.
С ноября 2019-го по февраль 2025 года пост главы Рузского округа занимал Николай Пархоменко.
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