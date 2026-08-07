Рузский онколог Богословская связала грудное вскармливание со здоровьем женщины

07 августа 2026, 16:22

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Грудное вскармливание полезно не только для ребёнка, но и для матери. Оно считается одним из факторов, снижающих риск развития рака молочной железы и яичников, рассказала врач-онколог Рузской больницы Евгения Богословская.





По словам медика, во время лактации изменяется гормональный фон: уменьшается воздействие эстрогенов на ткани молочной железы и яичников, сокращается количество овуляторных циклов. По завершении грудного вскармливания ткани молочной железы проходят естественное физиологическое обновление, что тоже относят к защитным механизмам организма.

«Грудное вскармливание не гарантирует защиту от онкологических заболеваний, но помогает снизить риск их возникновения. Однако ни одна мера профилактики не заменяет регулярных осмотров. Любые изменения в молочных железах – уплотнения, выделения из соска, изменение формы или состояния кожи – требуют обращения к врачу. В онкологии ранняя диагностика играет решающую роль», – отметила Богословская, слова которой привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.