Рузский волонтёр вошёл в команду организаторов конкурса «Интервидение»

11 сентября 2025, 23:12

оригинал Фото: пресс-служба администрации Рузского м. о.

Илья Козлов из Рузского ресурсного центра стал одним из тим-лидеров Международного музыкального конкурса «Интервидение». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.





Илья будет координировать на мероприятии работу волонтёров. Вместе с ним в команде организаторов работает ещё один представитель волонтёрского движения Рузы – ветеран клуба «Твори добро», ныне проживающий в Одинцове, Ян Ашурков.

«Поздравляю Илью Козлова и Яна Ашуркова с заслуженным признанием. Желаю им успехов в организации этого значимого международного события», – сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылёв.