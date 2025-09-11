Рузский волонтёр вошёл в команду организаторов конкурса «Интервидение»
Илья Козлов из Рузского ресурсного центра стал одним из тим-лидеров Международного музыкального конкурса «Интервидение». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
Илья будет координировать на мероприятии работу волонтёров. Вместе с ним в команде организаторов работает ещё один представитель волонтёрского движения Рузы – ветеран клуба «Твори добро», ныне проживающий в Одинцове, Ян Ашурков.
«Поздравляю Илью Козлова и Яна Ашуркова с заслуженным признанием. Желаю им успехов в организации этого значимого международного события», – сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылёв.Волонтёры уже приступили к работе по таким направлениям, как сопровождение делегаций; лингвистическая поддержка; работа со СМИ; организация шоу-программы и питания; логистика и навигация зрителей; сопровождение гостей.
Международный конкурс пройдёт 20 сентября на Live Arena в Подмосковье. Масштабное событие объединит исполнителей из более чем 20 стран БРИКС, СНГ, Латинской Америки, Азии и Африки.
Конкурс станет площадкой культурного обмена между государствами-участниками. Работа волонтёров играет ключевую роль в успешном проведении мероприятия.