С 1 августа стартует обязательная маркировка готовой мясной продукции
В российской розничной торговле 1 августа начинается очередной этап внедрения разрешительного режима. На этот раз изменения коснутся готовой мясной продукцией, напомнили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Изменения направлены на усиление контроля за качеством продукции.
«Под действие новых правил попадает широкий ассортимент продукции: готовые и консервированные продукты из мяса, кулинарные изделия, колбасы, паштеты и их аналоги в потребительской упаковке. Теперь всем участникам цепочки – производителям, импортёрам, оптовикам и рознице – нужно наносить коды на товары и своевременно передавать сведения в систему «Честный знак», – пояснили в ведомстве.Однако маркировка не становится тотальной для всего мяса. Чтобы определить, подпадает ли товар под новые требования, необходимо сверить коды ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД2. Так, продукция без потребительской упаковки, товары, фасуемые непосредственно в магазине, а также образцы для выставок под маркировку не подпадают.
Производителям мясной продукции рекомендуется проверить, распространяются ли новые правила на их товары, зарегистрироваться в системе «Честный знак», настроить оборудование для нанесения кодов Data Matrix и наладить обмен данными с системой.
Нарушение правил маркировки может повлечь административную ответственность в виде штрафов и конфискации товаров, а в отдельных случаях – и уголовную.
Как отметили в региональном Минсельхозпроде, главная функция системы «Честный знак» – непрерывный контроль срока годности товара и его статуса в базе данных. Если код просрочен, выведен из оборота или его нет в системе, кассовое программное обеспечение немедленно уведомит продавца о невозможности продажи. Недоброкачественная продукция просто не дойдёт до покупателя.