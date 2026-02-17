Егорьевские спасатели вытащили фуру китайца, просидевшего два дня в снежном плену

17 февраля 2026, 22:23

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Подмосковные спасатели извлекли из сугробов фуру иностранца, который два дня провёл в снежном плену. Об истории, произошедшей в муниципальном округе Егорьевск, рассказали в пресс-службе Мособлпожспаса.





В службу 112 позвонил очевидец и сообщил, что грузовик SITRAK попал в снежный занос. За рулём – гражданин Китая, который не говорит по-русски.

«Работники пожарно-спасательной части поспешили на помощь. Языковой барьер не стал преградой: чтобы объясниться с водителем, спасатели использовали голосовой онлайн-переводчик. Как выяснилось, мужчина уже двое суток не может выбраться из снега и доставить груз на хлопчатобумажный комбинат», – уточнили в пресс-службе.