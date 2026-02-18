В Подольске состоялся турнир студенток-волейболисток
Соревнования волейболисток провели в Подольске в рамках универсиады. На площадке спорткомплекса «Труд» встретились 11 команд студенток окружных колледжей. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участие в турнире приняли как профессиональные спортсменки, так и любительницы.
«Победу одержала команда Московского областного современного колледжа. Второе место заняли представительницы многопрофильного колледжа №1, а третье — студентки колледжа «Московия», — говорится в сообщении.Турнир проходил при активном участии болельщиков — ребята пришли поддержать свои команды с плакатами и флагами.
Следующее соревнование универсиады состоится в Подольске 25 февраля: в культурно-просветительском центре «Дубровицы» померяются силами игроки в боулинг.