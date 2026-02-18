В Подольске состоялся турнир студенток-волейболисток

18 февраля 2026, 09:13

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Соревнования волейболисток провели в Подольске в рамках универсиады. На площадке спорткомплекса «Труд» встретились 11 команд студенток окружных колледжей. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Участие в турнире приняли как профессиональные спортсменки, так и любительницы.





«Победу одержала команда Московского областного современного колледжа. Второе место заняли представительницы многопрофильного колледжа №1, а третье — студентки колледжа «Московия», — говорится в сообщении.