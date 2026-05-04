С 1 мая в России расширили маркировку кондитерской продукции
С 1 мая в России начал действовать новый этап обязательной маркировки кондитерских изделий. Производители и импортеры Подмосковья теперь должны наносить специальные коды на торты, пирожные, рулеты, круассаны, а также хлебобулочные изделия с подсластителями, если срок их хранения превышает 30 суток и товар находится в потребительской упаковке, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Все операции по выпуску продукции фиксирует система «Честный знак». Маркировку кондитерской продукции вводят поэтапно. С 1 марта 2026 года требования распространились на печенье, зефир, вафли и ряд других изделий. С 1 июля аналогичные правила начнут действовать для шоколада, конфет и карамели. К середине 2026 года рынок кондитерской продукции полностью перейдет в цифровой формат контроля.
Для кондитеров, которые работают по индивидуальным заказам, действует исключение. Если мастер изготавливает продукцию под конкретный заказ, в договоре указывает услугу по изготовлению, а в кассовом чеке отражает именно услугу, а не наименование торта или пирожного, маркировка не требуется. Такой подход сохраняет привычный формат работы без дополнительной нагрузки.
Эксперты Центра развития перспективных технологий отдельно напомнили о статусе самозанятых кондитеров. Закон № 422-ФЗ запрещает им продавать товары, подпадающие под обязательную маркировку. Чтобы легально реализовывать торты, пирожные и другую маркируемую продукцию, необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.
В ведомстве отметили, что маркировка выгодна как покупателям, так и бизнесу. Потребители получают дополнительную гарантию безопасности и возможность проверить сроки годности товара. Производители, в свою очередь, могут укрепить доверие к бренду, защитить продукцию от подделок и использовать данные о движении товара на рынке.
