В Королёве поймали серийного мошенника, продававшего несуществующую электронику

04 мая 2026, 16:11

оригинал Фото: istockphoto / EKKAPHAN CHIMPALEE

Полицейские городского округа Королёв раскрыли серию мошенничеств на четыре миллиона рублей с продажей электроники по заведомо заниженным ценам. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть с заявлением о мошенничестве обратился местный житель. Сумму ущерба он оценил в 1,9 млн рублей.

«Было установлено, что мужчина на условиях полной предоплаты заказал у знакомого игровые приставки, мобильные телефоны и аксессуары, которые тот обещал предоставить по заниженной цене. При этом продавец заведомо знал, что взятые обязательства после получения денег он исполнять не будет. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции», – отметила Петрова.