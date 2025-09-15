Мособлизбирком опубликовал результаты муниципальных выборов в Подмосковье
Явка на муниципальные выборы в Подмосковье составила 23,91%, сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Московской области. С 12 по 14 сентября в голосовании принял участие 249 181 избиратель из девяти округов региона.
«196 мандатов по итогам голосования распределились так: Единая Россия – 142; КПРФ – 20, ЛДПР – 10; самовыдвиженцы – девять; Справедливая Россия – Патриоты – За правду – восемь, Новые люди – семь. Результаты можно найти на сайте Мособлизбиркома», – говорится в сообщении.В Подмосковье прошли выборы в Советы депутатов городских округов Балашиха, Лыткарино, Молодёжный, Подольск, Фрязино, Электросталь, а также муниципальных округов Дмитровский, Шатура и Луховицы. Голосование продлилось три дня – 12, 13 и 14 сентября.