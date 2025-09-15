Мособлизбирком опубликовал результаты муниципальных выборов в Подмосковье

15 сентября 2025, 10:22

оригинал Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Явка на муниципальные выборы в Подмосковье составила 23,91%, сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Московской области. С 12 по 14 сентября в голосовании принял участие 249 181 избиратель из девяти округов региона.







«196 мандатов по итогам голосования распределились так: Единая Россия – 142; КПРФ – 20, ЛДПР – 10; самовыдвиженцы – девять; Справедливая Россия – Патриоты – За правду – восемь, Новые люди – семь. Результаты можно найти на сайте Мособлизбиркома», – говорится в сообщении.