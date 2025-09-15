В Одинцово открыли первый участок дублёра М-1 к ТПУ «Сколково» и Live Арене

15 сентября 2025, 09:45

Видео: Сергей Орлов

В Одинцовском округе завершён первый этап строительства подъездной дороги-дублёра трассы М-1 к транспортно-пересадочному узлу «Сколково» и «LIVE Арене». Протяжённость введённого в эксплуатацию участка — 700 метров, дорога состоит из двух полос движения. Она обеспечит удобный подъезд к ТПУ и арене и разгрузит участок Минского шоссе от МКАД.