В Одинцово открыли первый участок дублёра М-1 к ТПУ «Сколково» и Live Арене
Видео: Сергей Орлов
В Одинцовском округе завершён первый этап строительства подъездной дороги-дублёра трассы М-1 к транспортно-пересадочному узлу «Сколково» и «LIVE Арене». Протяжённость введённого в эксплуатацию участка — 700 метров, дорога состоит из двух полос движения. Она обеспечит удобный подъезд к ТПУ и арене и разгрузит участок Минского шоссе от МКАД.
Транспортным узлом смогут пользоваться около 15 тысяч пассажиров. Строительство всей дороги протяжённостью более один км планируется завершить к концу 2026 года. На проект из бюджета Московской области выделено свыше 1,4 млрд рублей.
Изначально завершение строительства было намечено на ноябрь 2025 года, однако для обеспечения транспортной доступности гостей конкурса «Интервидение» строители открыли первый участок уже к сентябрю 2025-го.
