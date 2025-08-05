С 1 сентября в Подольске начнёт курсировать новый школьный автобус

К началу учебного года в Подольске появится дополнительный школьный автобус. Новый ПАЗ вместимостью 31 человек будет обслуживать маршрут до Дубровицкой школы с 1 сентября, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В 2024–2025 учебном году для подвоза школьников продолжат работу 14 автобусов по 10 маршрутам. Транспорт будет доставлять учеников к четырем образовательным организациям округа: школам имени Д.И. Зернова, Н.Д. Куимова, Дубровицкой школе и учебному заведению в посёлке МИС. Всего услугой бесплатного школьного транспорта будут пользоваться 480 детей.
В новом учебном году за парты в Подольске сядут почти 48 тысяч учащихся. Образовательную деятельность продолжат 30 комплексов, размещённых в 164 зданиях.
С 1 сентября в округе планируется открыть новые школы в Климовске на улице Победы, в ЖК «Новая Щербинка», а также пристройку к школе № 29. Все учреждения укомплектованы педагогическим составом. В школы округа в этом году придут 76 новых специалистов, для которых предусмотрены меры поддержки, включая компенсацию аренды жилья — такую помощь получают 252 педагога.
По прогнозу, в 2025 году к обучению приступят около 4 600 первоклассников.