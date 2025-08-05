С 1 сентября в Подольске начнёт курсировать новый школьный автобус

05 августа 2025, 17:34

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

К началу учебного года в Подольске появится дополнительный школьный автобус. Новый ПАЗ вместимостью 31 человек будет обслуживать маршрут до Дубровицкой школы с 1 сентября, сообщает пресс-служба администрации городского округа.