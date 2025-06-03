С 1 сентября в России стартует обязательная маркировка кондитерских изделий

03 июня 2025, 17:47

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В России вводится обязательная маркировка средствами идентификации для ряда кондитерских изделий и сладостей в потребительской упаковке, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





Под новые требования попадают печенье, торты, пирожные, рулеты, круассаны, мармелад, пастила, зефир, восточные сладости, вафли, шоколад, шоколадные пасты, драже, карамель и жевательная резинка.



Переход к обязательной маркировке начнётся с регистрации участников оборота в системе «Честный знак» — сделать это необходимо с 1 сентября 2025 года. Далее внедрение маркировки будет проходить поэтапно:



