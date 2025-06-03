С 1 сентября в России стартует обязательная маркировка кондитерских изделий
В России вводится обязательная маркировка средствами идентификации для ряда кондитерских изделий и сладостей в потребительской упаковке, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Под новые требования попадают печенье, торты, пирожные, рулеты, круассаны, мармелад, пастила, зефир, восточные сладости, вафли, шоколад, шоколадные пасты, драже, карамель и жевательная резинка.
Переход к обязательной маркировке начнётся с регистрации участников оборота в системе «Честный знак» — сделать это необходимо с 1 сентября 2025 года. Далее внедрение маркировки будет проходить поэтапно:
- с 1 марта 2026 года — для печенья, мармелада, зефира, пастилы, шоколадных и ореховых паст;
- с 1 мая 2026 года — для хлебобулочной продукции: тортов, пирожных и других изделий;
- с 1 июля 2026 года — для шоколада, карамели, драже и жевательной резинки;
- с 1 июля 2027 года — для наборов и групповых упаковок.
Региональные производители Подмосковья могут получить компенсацию до 50% расходов на оборудование для маркировки. Подать заявку можно через сайт системы «Честный знак», где также размещены условия участия и сроки предоставления поддержки.
Как отметили в Минсельхозе Подмосковья, внедрение обязательной маркировки усилит контроль за качеством кондитерской продукции и поможет устранить с рынка контрафакт. Покупатели смогут самостоятельно проверить легальность товара, отсканировав код через мобильное приложение.