В Люберцах врачи спасли пациентку, едва не погибшую от самолечения
Врачи Люберецкой больницы спасли жизнь женщины, промывавшей кишечник перекисью водорода для удаления полипа. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи доставила в стационар 45-летнюю пациентку в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у неё истощение организма и сбой в работе нервной системы. Как выяснилось, причиной стало самолечение: ранее она промывала кишечник перекисью водорода в надежде удалить полип.
«Сначала пациентке провели сосудистую и общеукрепляющую терапию. Затем выполнили колоноскопию, во время которой удалили полип и назначили лечение для восстановления работы кишечника. Сейчас пациентка уже выписана домой», – сказала заведующая отделением ОНМК Люберецкой больницы Лариса Сметана.Как пояснила специалист, в результате действия перекиси водорода у больной не только пострадала микрофлора толстого кишечника, но и воспалилась слизистая оболочка толстой кишки.
В Минздраве предупредили, что заниматься самолечением опасно, так как оно может привести к развитию осложнений. Все процедуры после необходимых обследований назначает врач.