В Люберцах врачи спасли пациентку, едва не погибшую от самолечения

03 июня 2025, 17:22

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Люберецкой больницы спасли жизнь женщины, промывавшей кишечник перекисью водорода для удаления полипа. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Бригада скорой помощи доставила в стационар 45-летнюю пациентку в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у неё истощение организма и сбой в работе нервной системы. Как выяснилось, причиной стало самолечение: ранее она промывала кишечник перекисью водорода в надежде удалить полип.

«Сначала пациентке провели сосудистую и общеукрепляющую терапию. Затем выполнили колоноскопию, во время которой удалили полип и назначили лечение для восстановления работы кишечника. Сейчас пациентка уже выписана домой», – сказала заведующая отделением ОНМК Люберецкой больницы Лариса Сметана.