С 1 сентября в России вступил в силу запрет на содержание диких животных

16 сентября 2025, 17:33

оригинал Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

С 1 сентября начал действовать обновлённый перечень животных, которых гражданам запрещено держать дома. Документ утверждён распоряжением Правительства РФ и включает более 120 видов, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.





Под запрет попали крупные и опасные представители фауны: большие кошки (львы, тигры, леопарды, ягуары, гепарды, снежные барсы), а также медведи, волки, лисы, росомахи. Нельзя содержать и экзотических животных — слонов, жирафов, бегемотов, крокодилов, комодских варанов, ядовитых змей, скорпионов, тарантулов.



Ограничение распространяется и на некоторых морских обитателей, включая китообразных, тюленей, электрических угрей и скатов.



Министр экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин отметил, что случаи содержания «домашних зверинцев» в регионе уже фиксировались, и подчеркнул: такие практики небезопасны, антигуманны и теперь грозят административными мерами.



«Были ситуации, когда безнадорные "экзоты" беспокоили всю округу. Поэтому мы просим жителей Подмосковья учесть, что незаконное содержание животных чревато административными мерами. Не говоря уже о том, что содержать их в неволе в чужой климатической среде и условиях — антигуманно», — сказал он.

Полный список запрещённых к содержанию животных доступен

по ссылке.



